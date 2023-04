Pro-Poetin motorclub start patriottische tocht naar Berlijn met tussenstop in Donetsk

Honderden motards van de Russische motorclub Nachtwolven zijn zaterdag in de Russische hoofdstad Moskou gestart met hun patriottische tocht met als eindbestemming Berlijn. Dat heeft een journalist van het Franse persagentschap AFP vastgesteld. Tussendoor zullen ze ook aan het front in Donetsk passeren.

De club, die onder leiding staat van de 60-jarige Aleksandr Zaldastanov, onderhoudt nauwe banden met het Kremlin. Bij het vertrek droegen meerdere deelnemers Russische en Sovjetvlaggen. Sommigen hadden hun motor ook voorzien van de letter ‘Z’, die symbool staat voor de “speciale militaire operatie” in Oekraïne. Onder de noemer “De route naar de overwinning” herneemt de rally ook de slogan van het Russische offensief in Oekraïne. “We laten de onzen niet vallen.”

Op 1 mei willen de motards Volgograd doorkruisen, het toneel van de bloedige strijd tussen de Sovjets en de nazi’s in 1942-1943. Daarna zetten ze koers naar Donetsk, waar ze humanitaire hulp willen uitdelen aan de burgers en de Russische soldaten. Einddoel is om op 9 mei in de Duitse hoofdstad Berlijn aan te komen.

Zaldastanov, een vriend van de Russische president Vladimir Poetin, wordt geviseerd door westerse sancties wegens zijn steun voor de Russische annexatie van de Krim en het Russische offensief in Oekraïne. In 2015 werd hem de toegang tot Polen reeds ontzegd toen hij een “motorrally van de overwinning” door Europa wou organiseren. Dit tot grote woede van Rusland.

