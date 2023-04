VIDEO. Antwerpse harde kern zorgt voor indrukwekkende optocht in aanloop naar bekerfinale tegen KV Mechelen

Om 14u30 trappen Antwerp en KV Mechelen de bekerfinale op gang in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion. De Antwerp Casuals, de harde kern van The Great Old, verzamelden daarom al vroeg op het Operaplein in Antwerpen om in massale colonne naar het Centraal Station af te zakken en daar naar Brussel te sporen.