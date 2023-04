Federale politie en Defensie sturen extra manschappen naar illegale rave, maar van ontruiming is geen sprake

De crisiscel met vertegenwoordigers van de federale en lokale politie, Defensie, het parket Limburg, Noodplanning en Crisisbeheer Limburg en de veiligheidscel van de stad Sint-Truiden, kwamen zaterdag in de vooravond opnieuw bijeen. Ze bespraken extra maatregelen rond de illegale raveparty die al sinds vrijdagavond aan de gang is op het terrein van het vliegveld van Brustem.

“Ondertussen is ons bevestigd dat de komende uren en dagen extra mankracht van zowel de federale politie als Defensie wordt ingezet”, zegt burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v). “Onze prioriteit ligt bij het bewaken en beveiligen van de omgeving én het bijstaan van de buurtbewoners.”

© Karel Hemerijckx

Gevaar bij ontruiming

“We begrijpen dat buurtbewoners zich onveilig voelen en gefrustreerd zijn omdat er niet ontruimd wordt. Dat is ook de eerste vraag die we zelf gesteld hebben aan de experten. Maar zij namen hierin een duidelijk standpunt in: met de beschikbare mensen en middelen is het momenteel niet mogelijk om het uitgestrekte gebied met zo’n groot aantal aanwezigen, vaak onder invloed van drugs, veilig te ontruimen.” De vrees is dat hardhandig optreden zou uitmonden in rellen, wat ook een groot gevaar betekent voor de ordediensten en omwonenden.

De naburige politiezones houden sinds zaterdagmiddag op alle invalswegen controleacties rond alcohol en drugs, gericht op feestvierders die op weg zijn naar Brustem. Er werden al verschillende pv’s opgesteld, onder meer voor drugsinbreuken.