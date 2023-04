Edegem

Je levenseinde in eigen regie nemen, en het onverwachte voor zijn: dat is wat Marijke Wieërs (73) doet. Ze heeft eierstokkanker en is uitbehandeld. Vorige week gaf ze een afscheidsfeest voor al wie in haar leven belangrijk is geweest. “Sterven is in onze maatschappij iets afschuwelijks, maar je kunt er ook iets moois van maken.”