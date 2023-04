Joe Biden steekt de draak met Trump en zijn eigen leeftijd: “Een president die zwijggeld krijgt aangeboden, dat is nieuw!”

Het jaarlijkse dinner gaat traditioneel gepaard met een optreden van een gastspreker, vaak een comedian. Dit jaar was dat niet anders: komiek Roy Wood Jr. dreef de spot met de Amerikaanse politiek. Zowel de Amerikanen als de Republikeinen moesten eraan geloven. “Excuseer meneer de president, ik denk dat u hier een aantal geclassificeerde documenten hebt laten liggen”, zei hij toen hij het woord overnam van Biden op het podium. Een verwijzing naar de geheime documenten van het Pentagon die de afgelopen maanden uitlekten.

Maar Wood Jr. was niet de enige op het dinner die moppen tapte, ook Biden kreeg de lachers op zijn hand tijdens zijn toespraak. Vooral zijn voornaamste Republikeinse rivalen voor de presidentsverkiezingen van 2024 waren het mikpunt van spot. Met een vette knipoog verwees hij naar de rechtszaak van Trump omtrent Stormy Daniels: “Ze wilden me 10 dollar geven opdat ik mijn speech korter dan 10 minuten zou houden. Een president die zwijggeld wordt aangeboden, dat is nieuw!”

Ook Ron DeSantis, de gouverneur van Florida en de gedoodverfde Republikeinse concurrent van Trump, werd geviseerd. “Ik had heel wat moppen voorbereid over DeSantis, maar Mickey Mouse was me voor”, lachte Biden. Disney spande eerder deze week een rechtszaak aan tegen de gouverneur omdat hij zijn politieke macht zou hebben gebruikt om het bedrijf te straffen voor zijn ‘woke-standpunten’.

Goede vriend James Madison

Naast grappen over zijn politieke tegenstanders had Biden ook enkele moppen over zichzelf voorbereid, meer bepaald over zijn (hoge) leeftijd die meer en meer een punt van kritiek vormt in de Amerikaanse media. “Ik geloof nog steeds heel hard in het eerste amendement (de wet op vrije meningsuiting die in 1791 werd toegevoegd aan de constitutie, red.). En dat is niet alleen omdat mijn goede vriend James Madison dat heeft geschreven”, grapte de president.

Tot slot sleepte hij ook Rupert Murdoch, de 92-jarige baas van het rechts-conservatieve televisiestation Fox News, erbij: “Je zou denken dat ik Rupert Murdoch niet leuk vind, maar dat is gewoon niet waar. Hoe kan ik iemand haten die mij er doet uitzien als Harry Styles?”

