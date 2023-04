Jonge vrouw overleden nadat ze in kritieke toestand werd aangetroffen in auto in Waalse Hornu, alles wijst op moord

In Hornu, een dorpje in de provincie Henegouwen, is vanochtend een jonge vrouw van rond de twintig jaar in kritieke toestand aangetroffen in een wagen. De ambulance bracht haar nog aan het ziekenhuis, maar daar is het meisje overleden aan haar verwondingen. Volgens Franstalige media werd ze neergeschoten. De politie zou een man hebben gearresteerd die zich vlakbij de plaats delict bevond.