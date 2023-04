Eerste vliegtuig met noodhulp geland in Soedan

Na de opflakkering van het geweld in Soedan is zondag een eerste vliegtuig met humanitaire hulp aangekomen in het Oost-Afrikaanse land. Dat zegt het Internationale Rode Kruis.

Het vliegtuig vertrok uit het Jordaanse Amman en landde in de stad Port Soedan. Het had acht ton aan noodhulp aan boord, waaronder voldoende medisch materiaal om 1.500 patiënten te behandelen, en humanitaire medewerkers. Door de bloedige gevechten in Soedan zijn de meeste ziekenhuizen in Soedan buiten gebruik.

In Soedan heerst grote chaos sinds op 15 april een bloedige machtsstrijd uitbrak tussen legerleider Abdel Fattah al-Burhane en generaal Mohamed Hamdane Daglo, de aanvoerder van de invloedrijke paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF). Er vielen honderden doden en duizenden gewonden.