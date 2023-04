Woesteling valt politiecombi aan vlak voor commissariaat, vijf agenten arbeidsongeschikt: “Bijzonder confronterend”

Het incident gebeurde zaterdagavond rond 21.45 uur toen een patrouille met twee politiemensen in een combi binnenreed aan het hoofdcommissariaat van de politiezone Zuid, in Anderlecht. Daarbij zagen de twee dat één man de wacht leek te houden aan de ingang van het politiekantoor.

Een van de politiemensen stapte uit en vroeg of hij hem kon helpen. Meteen incasseerde de politieman een zware trap. De aanvaller wierp zijn slachtoffer op de grond en probeerde zijn dienstwapen af te nemen. “De ploeg is aangevallen door één man”, zegt korpschef Jurgen De Landsheer.

De tweede politieman had de reflex om versterking op te roepen van zijn collega’s in het commissariaat. Verschillende politiemensen liepen daarop naar buiten om hulp te bieden. In het gevecht dat daarbij ontstond, raakten uiteindelijk vijf agenten gewond. De vijf zijn allemaal twee weken arbeidsongeschikt. Een van hen zou hard op de grond terechtgekomen zijn.

“Veilige haven”

“We betreuren dit enorm”, zegt De Landsheer. “Agressie tegen politiemensen is ontoelaatbaar. Dat ze voor het commissariaat werden aangevallen, is bijzonder confronterend. Wie op patrouille vertrekt, is altijd op zijn hoede. Er kan van alles gebeuren. Maar deze mensen kwamen terug aan het commissariaat, de veilige haven.”

Inspecteur Thomas Monjoie werd vorig jaar op een gelijkaardige manier aangevallen. — © IF

Een directe aanleiding voor de aanval lijkt er niet te zijn. “Dit kwam uit het niets”, zegt De Landsheer. “We zullen onze mensen nu fysiek en mentaal steunen, en opvolgen.”

Thomas Monjoie

Het incident doet denken aan de steekpartij van 10 november, in de Aarschotstraat in Schaarbeek. Inspecteur Thomas Monjoie (29) werd toen in een combi neergestoken door Yassin Mahi, een man die als geradicaliseerde moslim bekend stond.

De man die vijf agenten aanviel in Anderlecht, is opgepakt door de aanwezige politiemensen. Hij is overgemaakt aan het Brusselse parket, dat zondagochtend nog niet kwijt kon wat er met de man zal gebeuren.

“Wekelijks tientallen incidenten”

Politievakbond VSOA reageert ontstemd: “Waar gaan we naartoe als nu ook al de politiemensen worden opgewacht aan het commissariaat?”, zegt Vincent Houssin.

“Dit had weer zeer dramatisch kunnen aflopen. Nog steeds zijn er wekelijks tientallen feiten van geweld tegen politie. Vaak met ernstige gevolgen. Telkens dit in de media komt, horen wij tal van beloftes vanuit de politiek. In de praktijk merken we daar weinig van. We staan nog zeer ver van de beloofde harde aanpak en de nultolerantie. Komt daar nog bij dat de slachtoffers ook vaak in de kou blijven staan.”