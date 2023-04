Al 32 Belgen en rechthebbenden gerepatrieerd uit Soedan

In totaal hebben 55 Belgen en rechthebbenden in Soedan zich aangemeld bij Buitenlandse Zaken, al kan dat aantal nog stijgen. De meeste van die mensen willen uit het land vertrekken. De operatie om hen te repatriëren is dus nog aan de gang. Verschillende mensen zijn op weg naar plaatsen van waaruit ze geëvacueerd kunnen worden.

In Soedan woeden al wekenlang hevige gevechten tussen het regeringsleger en de paramilitaire beweging RSF.