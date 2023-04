Mark Eyskens viert 90ste verjaardag en is kwieker dan ooit: “Ik nog premier? België besturen is veel moeilijker dan de VS”

Oud-premier Mark Eyskens viert zaterdag zijn 90ste verjaardag. De Amerikaanse president Joe Biden is tien jaar jonger, een jeugdig nakomertje voor de man uit Leuven. Eyskens heeft al 67 boeken geschreven, maar daar zou minstens nog één werkstuk moeten bijkomen, over de kunst van het ouder worden. Want daarin is hij ongelooflijk bekwaam. Niet zomaar dat hij nog kwiek van geest is en welsprekend als altijd, nee, hij bruist nog van ideeën over de Belgische politiek. En over verborgen dimensies, de verrijzenis als beeldspraak, Sammy Mahdi (hij is fan), knappe airhostessen en de kwaal van de particratie.