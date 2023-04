Napoli kan de titel ruiken nadat Romelu Lukaku Inter met twee assists aan zege helpt tegen Lazio

Romelu Lukaku, de hele match tussen de lijnen voor Internazionale, zag in de 27e minuut een goal van ploegmaat Mkhitaryan afgekeurd worden vanwege buitenspel. Even later deed Felipe Anderson (30.) aan de overzijde de netten trillen na knullig balverlies van Acerbi.

In de 78e minuut vond Lukaku met een mooie doorsteekpass Lautaro Martinez. De Argentijn verschalkte Lazio-doelman Provedel, goed voor de gelijkmaker. Even later zette de Rode Duivel met veel gevoel voor op Robin Gosens (83.). De Duitser, die zich blesseerde bij de actie, duwde het leer spectaculair in één tijd binnen. Lautaro Martinez (90.) gaf Lazio uiteindelijk nog de doodsteek.

Met nog zes matchen te spelen, volgt Lazio met 61 punten op 17 eenheden van leider Napoli (78 ptn), dat later op de dag nog Salernitana ontvangt. Winnen de Napolitanen die partij, dan is de landstitel een feit. Inter Milaan klimt met 57 punten naar de vierde stek.

De doelpunten met het belangrijke aandeel van Lukaku:

