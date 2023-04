VIDEO. Antwerp-supporters aan de Bosuil gaan uit hun dak na de openingstreffer van Vincent Janssen

Het duurde een tijdje, maar in minuut 35 viel dan toch het eerste doelpunt in de bekerfinale. Na een overtreding in de zestien ging de bal op de stip voor Antwerp, Vincent Janssen faalde niet. De duizenden supporters aan het grote scherm bij de Bosuil gingen daarna helemaal uit hun dak. Bengaals vuur incluis.