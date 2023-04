REACTIES. Ritchie De Laet: “Mooiste moment uit mijn carrière”, teleurstelling bij KV Mechelen: “Bekerfinale was ons grote doel van laatste maanden”

LEES OOK. Vincent Janssen en Balikwisha bezorgen Antwerp Beker van België na zoutloze finale tegen KV Mechelen

De Laet: “Wij willen meer”

“Naar deze finale hebben we heel hard naar toe geleefd”, aldus een dolblije Ritchie De Laet. “Het was een finale met twee mooie clubs uit de provincie Antwerpen. Dit is het mooiste moment van mijn carrière.”

“Mechelen kwam naar hier met een duidelijk plan, maar uiteindelijk heeft de beste ploeg toch gewonnen.”

“Het seizoen is nu nog zeker niet voorbij. Nu kunnen we met heel veel vertrouwen naar de play-offs trekken. Deze beker is mooi en neemt wat druk weg, maar wij willen meer.”

“Straks nog een goeie avond beleven met de fans op de Bosuil, maar morgen moeten onze gedachten alweer op Union richten.”

Janssen: “Blij dat ik penalty erin schoot”

“Dit is een heel mooie prijs”, vertelt Vincent Janssen. “We hebben een heel moeilijk parcours gehad. Dat maakt deze bekerwinst nog wat mooier. Voor mij was het niet de leukste wedstrijd. Mechelen speelde heel verdedigend, waardoor het wachten was op kansen. Die kwam er gelukkig voor de rust met een penalty. Ik ben blij dat ik hem erin schoot.”

Net als ploegmaat Ritchie De Laet wil de Nederlander geen genoegen nemen met enkel de beker als trofee. “In de play-offs willen we meer dan een derde of vierde plek. Ik heb nog nooit de dubbel gewonnen, dus ik ben benieuwd of het ons gaat lukken.”

© David Catry / Isosport

Van Bommel: “We moesten geduld hebben”

Mark Van Bommel laat Antwerp al een heel seizoen goed voetbal spelen. In de bekerfinale liep het vooral voor rust moeizaam, maar de Great Old trok de zege toch verdiend over de streep. “Ik heb nooit gedacht dat we niet zouden winnen”, zei de zelfverzekerde Antwerp-trainer. “We hadden de hele partij controle. Mechelen had lessen getrokken uit de 5-0 nederlaag in de competitie op de Bosuil. Ze zakten dieper terug en bovendien was het veld stroef. Dat bemoeilijkte het voetballen. We moesten geduld hebben, de juiste passes geven op het juiste moment en zo kansen creëren.”

Dankzij goals van Vincent Janssen en Michel-Ange Balikwisha kleurde de Heizel uiteindelijk rood en wit. “Ik ben hier heel blij mee”, aldus Van Bommel. “De groep verdient dit echt. Als je ons bekerparcours ziet, van penalty’s in Beveren tot twee knappe overwinningen tegen Standard en Genk, en dan opnieuw strafschoppen tegen Union, dan is deze prijs terecht.”

Het is voor Van Bommel zijn eerste prijs als hoofdcoach. “Dit is pas mijn tweede volledige seizoen als hoofdtrainer. Het voelt alsof ik al heel lang trainer ben, maar dat is eigenlijk niet zo. Maar ik ben blij dat de kop eraf is. Ik heb mijn eerste prijs. Daar speel je toch om in het voetbal. Als trainer probeer je een invloed te hebben op je spelers, maar dat is niet makkelijk. Daarom ben ik ook zo trots op onze manier van spelen en onze defensieve sterkte. De jongens pikken het op.”

© BELGA

Walsh: “Konden amper doelgevaar creëren”

Sandy Walsh stond als eerste Mechelaar de pers te woord en kon niet anders dan toegeven dat zijn team enkele maatjes te kort kwam tegen Antwerp, dat nog niet zijn beste vorm nodig had om de beker naar Antwerpen te halen.

“Een verlies is altijd teleurstellend, onafhankelijk van het niveau dat de tegenstander haalt”, reageerde Walsh. “Jammer voor onze supporters, maar we waren vandaag niet goed genoeg. De passie en de beleving waren er, maar twee cruciale momenten beslissen de wedstrijd, jammer.”

KV Mechelen deed het defensief niet onaardig, maar het feit dat Antwerp-doelman Butez geen enkele bal moest pakken, zegt genoeg.

“Ons gameplan werkte en we voetbalden best oké, maar in de laatste zone liep het telkens fout. Zo konden we amper doelgevaar creëren. Op het einde probeerden we nog te pushen omdat je alles voor deze club en haar fans wil geven. Na de 0-2 was het echter over en uit.”

Schoofs: “Een grote ontgoocheling”

“De afstand naar de goal van Antwerp was zo groot.” Aanvoerder Rob Schoofs verwoordde de Mechelse machteloosheid erg treffend. Organisatorisch deed KVM het beter dan de 5-0-blamage op de Bosuil, maar de offensieve onmacht was erg groot.

“De beker was de laatste maanden ons doel”, reageerde Schoofs. “We hebben er lang naar uitgekeken. Daarom is dit toch een heel grote ontgoocheling. Antwerp was sterker, hoewel we het voor de rust onder controle hadden. Één fase waren we niet scherp genoeg en meteen was het goal.”

“Nadien stonden we te laag en geraakten we er zelf moeilijk uit. Voetballend was het zeker niet onze beste wedstrijd. Bij gebrek aan een échte diepe spits moesten we het met onze gelegenheidsspitsen redden en verder iets proberen met lopende middenvelders. We misten echter presence vooraan, iemand die de bal kan bijhouden.”

Voor geel-rood zit het seizoen erop. Jammer genoeg zonder apotheose. “Het is nu tijd om dit te verwerken en even op adem te komen. En nadien bouwen naar volgend seizoen.”