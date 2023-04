Politie wil “druk verhogen” op feestvierders raveparty waar drank en drugs hun tol beginnen te eisen

De politie wil “de druk” op de feestvierders op de illegale raveparty in Sint-Truiden “verhogen” en hen aanmanen om het terrein te verlaten. “We hadden acht medische interventies in een uur tijd, vooral voor zware overdosissen”, zegt gouverneur Jos Lantmeeters (N-VA).

De illegale bijeenkomst is “geen onschuldige lokale fuif in een parochiezaal”, benadrukt Noodplanning en Crisisbeheer Limburg zondagmiddag nog eens. De politiediensten blijven “sterk inzetten op acties in de onmiddellijke omgeving”.

“Er wordt massaal gepatrouilleerd om overlast en hinder bij de buurtbewoners zo veel mogelijk te beperken.” Daarnaast zijn alle Limburgse politiezones en de federale politie samen bezig met ontradingsacties langs de invalswegen. Het gaat om verkeers-, drugs-, en alcoholcontroles.

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© BELGA

Minstens tienduizend mensen zijn momenteel aanwezig op het militaire domein in Brustem. De illegale rave is al sinds vrijdagavond aan de gang. Door het grote aantal mensen is het echter te risicovol om de plek te ontruimen.

LEES OOK. Buren zijn doodmoe en boos na twee nachten lawaai van illegale rave: “Oh wee als ik hier vannacht weer iemand betrap”

De politie wil nu wel “de druk verhogen en in overleg gaan op het terrein om mensen aan te zetten om vreedzaam te vertrekken”, aldus Noodplanning en Crisisbeheer Limburg, dat zegt “alle begrip” te hebben “voor de frustraties van de omwonenden die kampen met geluidsoverlast en een onveiligheidsgevoel”. “Andere acties zullen steeds weloverwogen plaatsvinden en met en minimum aan risico op escalatie,” klinkt het nog.

Drank en drugs

Intussen beginnen drank en drugs wel meer en meer hun tol te eisen, zo klinkt het.

Volgens Limburgs provinciegouverneur Lantmeeters begint meer dan 40 uur raven in combinatie met zwaar drugs- en drankgebruik zijn tol te eisen.

“We hadden in één uur tijd acht medische interventies op het terrein. Het ging om mensen die buiten bewustzijn waren of een epileptische aanval kregen door een overdosis aan drugs. We kunnen die noodoproepen natuurlijk niet weigeren, dus de ambulances rijden gewoon uit. Maar door de chaos op het terrein is het vaak moeilijk om de gewonde feestvierders in kwestie te vinden.”

Tot nu toe worden patiënten vooral naar het Sint-Trudo Ziekenhuis gebracht. “Nabijgelegen ziekenhuizen zijn ook stand-by voor een eventuele toestroom.”

Volgens de politie is er een arrestatie gebeurd tot nu toe.