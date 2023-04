Koning Charles houdt zich aan belofte en doet kleedster van zijn overleden moeder huis cadeau

Koning Charles heeft Angela Kelly, de kleedster van de overleden koningin, in het geheim een ​​nieuw huis geschonken. Dat had hij zijn moeder beloofd in haar laatste dagen.

Kelly (65) werd levenslange huisvesting beloofd door de koningin. Als dank voor bijna dertig jaar trouwe dienst. Maar enkele maanden na de dood van de koningin werd de naaister al gevraagd om haar huisje op het landgoed Windsor te verlaten. Omdat Charles er andere plannen mee heeft. En dus stond Kelly plots op straat.

Maar nu heeft de dokwerkersdochter uit Liverpool goed nieuws gekregen. De koning zet haar helemaal niet op straat. Ze krijgt een nieuwe woning, vermoedelijk in de buurt van Guiseley in Yorkshire. En daar zal ze tot aan haar dood mogen wonen.

Charles houdt dus woord. Want hij had zijn moeder in haar laatste levensdagen een aantal beloftes moeten doen. En dat was er een van.

Kelly werd door de koningin op handen gedragen en was een van de personeelsleden die het langs in dienst was. Ze was al sinds 1994 de persoonlijke kleedster van de queen. Door haar opvliegend karakter, niet tegen de koningin maar tegen het andere personeel, kreeg ze de bijnaam AK-47, naar het Russische oorlogswagen de kalasjnikov.

