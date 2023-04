Rusland bevestigt ontslag viceminister van Defensie

Het gerucht ging al even maar nu heeft het Russische ministerie van Defensie de machtswissel ook bevestigd. Kolonel-generaal Mizintsev, ook bekend als ‘de slager van Mariupol’, is ontslagen. Hij was sinds afgelopen september viceminister op het belangrijke departement. Koezmenkov was tot nog toe vicedirecteur van de Russische Nationale Garde.

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe heeft in het totaal twaalf viceministers.

De baas van het Wagner-huurlingenleger Jevgeni Prigozjin kibbelt al maanden openlijk met het Russische leger omdat zijn troepen onvoldoende bevoorrading krijgen. Hij dreigde zich zelfs terug te trekken uit de Oekraïense stad Bachmoet. Wellicht heeft Poeting daarom het bevel gegeven om de verantwoordelijke viceminister de laan uit te sturen.