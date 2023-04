Chiro-jongeren vinden lichaam in beek, parket start onderzoek

In Dentergem is zondagmiddag een lijk gevonden in een beek door enkele leden van de Chiro tijdens een van hun activiteiten. Politie en brandweer kwamen meteen ter plaatse, het parket van Brugge zal de zaak nu verder onderzoeken.

Tijdens een activiteit van de Chiro werd door enkele leden van de jeugdbeweging een lijk gevonden in een beek in de Speibeekstraat in Dentergem. Politie en brandweer kwamen meteen ter plaatse en de site werd volledig ontruimd. Alle leden van de jeugdbeweging werden naar huis gebracht.

Volgens de moeder van een van de meisjes die het lichaam opmerkten, is ze enorm aangedaan door het incident. Momenteel is het nog niet duidelijk wie de persoon is of hoe het lichaam daar beland is. Het parket van Brugge werd op de hoogte gebracht en zal de zaak verder onderzoeken.