Militiegeweld in Congo kost acht mensen het leven

In de Democratische Republiek Congo (DRC) zijn zondag acht landbouwers om het leven gekomen bij nieuw geweld door gewapende milities. Dat zeggen lokale verantwoordelijken

De slachtoffers vielen bij aanvallen op drie dorpen in het noordoosten van Congo, in de provincie Ituri. Ook werden een honderdtal woningen in brand gestoken, en vee gestolen.

De aanval wordt toegeschreven aan leden van de militie Codeco. Dat is een gewapende militie van enkele duizenden mannen die beweert de Lendu-stam te beschermen tegen de Hema-stam. Ook die laatste hebben een militie.

Sinds 2017 is het geweld in de provincie Ituri - rijk aan goud - tussen beide stammen weer opgelaaid. Meer dan een miljoen mensen sloegen op de vlucht, duizenden burgers werden al gedood.