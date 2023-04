Nikola Storm en Geoffry Hairemans tonen zich nederig na bekernederlaag: “Antwerp heeft gewoon meer kwaliteit”

Broederlijk naast elkaar zaten ze, Geoffry Hairemans, Nikola Storm en Rob Schoofs. Ontgoocheld, maar ergens ook wel berustend in het feit dat Antwerp enkele maten te sterk was voor Malinwa. Het drietal liet een gelijkaardige analyse optekenen. Veel woorden kon men aan de kansloze nederlaag immers niet vuilmaken.

“Zelf kennen we geen al te best seizoen en Antwerp zit in een goede flow, dus we wisten dat het moeilijk zou worden”, nam Hairemans het woord. “Het is een heel volwassen elftal en heeft ook gewoon meer kwaliteit dan wij. Alleen al zo’n diepe spits als Vincent Janssen. Die hebben wij gewoonweg niet. Al strijdend hebben we getracht er iets tegenover te zetten, maar het heeft niet mogen zijn.”

“Het gevoel vooraf was nochtans goed”, viel Storm in. “Je voetbalt om zulke wedstrijden te kunnen spelen en we keken dan ook uit naar deze finale. Uiteraard is het fantastisch als je die winnend kan afsluiten. Nu is het echter een heel ander gegeven, al moeten we toegeven dat Antwerp gewoon een heel goede ploeg is.”

“Allemaal moesten we onszelf overstijgen en een ongelofelijke dag hebben om hier de beker te kunnen pakken”, was ook Schoofs realistisch in zijn betoog. “Dit jaar kenden we een minder seizoen, maar we hebben ons uiteindelijk makkelijk gered. Volgend jaar moet het beter en moeten we opnieuw ons beste niveau halen, zodat we kunnen meedoen voor de top acht.”

Storm naast Mrabti als diepe spits

Door de tactische keuze van Defour om met twee wingbacks te spelen, werd het spitsenduo gevormd door Kerim Mrabti en Nikola Storm. Tegen het sterke tweetal Alderweireld-William bleken ze echter niet opgewassen.

“Het was nu de derde wedstrijd in dit systeem en op bepaalde momenten vond ik dat we de geboden ruimte beter bespeelden dan de eerste keer tegen AA Gent. Tegen een ploeg met zoveel clean sheets als Antwerp weet je echter dat je die schaarse momentjes moet grijpen. Die ene afgeblokte kans van mij na rust... Gaat die binnen, dan win je misschien. Tegen Anderlecht vorige week gaat onze eerste kans binnen en winnen we. Vandaag kenden we dat geluk echter niet.”

Walsh: “Konden amper doelgevaar creëren”

Sandy Walsh stond als eerste Mechelaar de pers te woord en kon niet anders dan toegeven dat zijn team enkele maatjes te kort kwam tegen Antwerp, dat nog niet zijn beste vorm nodig had om de beker naar Antwerpen te halen.

“Een verlies is altijd teleurstellend, onafhankelijk van het niveau dat de tegenstander haalt”, reageerde Walsh. “Jammer voor onze supporters, maar we waren vandaag niet goed genoeg. De passie en de beleving waren er, maar twee cruciale momenten beslissen de wedstrijd, jammer.”

KV Mechelen deed het defensief niet onaardig, maar het feit dat Antwerp-doelman Butez geen enkele bal moest pakken, zegt genoeg.

“Ons gameplan werkte en we voetbalden best oké, maar in de laatste zone liep het telkens fout. Zo konden we amper doelgevaar creëren. Op het einde probeerden we nog te pushen omdat je alles voor deze club en haar fans wil geven. Na de 0-2 was het echter over en uit.”