Hulpdiensten hebben handen vol op illegale raveparty en dat zal er niet op beteren in de komende uren, Demir wil dat het stopt

Het gaat om mensen die buiten bewustzijn waren of die een epileptische aanval hadden door overmatig druggebruik. Intussen controleerde de politie 113 voertuigen en 231 voertuigen met de intrekking van 21 rijbewijzen en 1 arrestatie tot gevolg.

“ Door vermoeidheid en het druggebruik wordt verwacht dat het aantal interventies nog zal toenemen. Dit is niet alleen een risico voor de aanwezigen, maar er moet ook over gewaakt worden dat dit illegaal gebeuren niet gaat zorgen voor een overbelasting van onze ziekenhuizen. De medische middelen van zowel 112 als ziekenhuis werden opgeschaald. Nabijgelegen ziekenhuizen zijn stand-by voor eventuele toeloop van opnames,” aldus Michel Carlier van Noodplanning en Crisisbeheer Limburg.

Een arrestatie

Net zoals zaterdag blijft de politie aanwezig om ontradingsacties te houden waarbij ze auto’s uit het verkeer haalt en controleert op de aanwezigheid van drugs, alcohol, illegale nummerplaten en papieren. Deze controles gebeuren zowel op voertuigen die richting het militair domein rijden als op vertrekkende voertuigen. De acties zijn erop gericht de verkeersveiligheid zo veel mogelijk te garanderen.

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

“De politie controleerde tot nu toe 113 voertuigen en 231 personen. Er werden processen-verbaal opgesteld voor niet-verzekering, alcohol, drugbezit en drugs in het verkeer. Eenentwintig rijbewijzen werden ingetrokken. Een persoon werd onmiddellijk gearresteerd,” aldus Carlier. De gouverneur staat in contact met de hulpdiensten, de burgemeester en de hogere overheden. De situatie wordt op de voet gevolgd door het provinciale crisiscomité.

Veldslag

Op het terrein voert de politie inmiddels de druk op en maant de aanwezigen aan om vreedzaam te vertrekken. Bijkomende acties zullen weloverwogen plaatsvinden. “Het opzet is steeds om de situatie op te lossen en niet om deze te laten escaleren. Gelet op het uitgestrekte terrein van 400 hectare en de aanwezigheid van militaire loodsen en installaties is dit is een heel delicate evenwichtsoefening. Het risico op een veldslag, inclusief kat- en muisspel tussen ordediensten en aanwezigen, is immers nefast voor zowel de ordediensten, de buurtbewoners en de aanwezigen,” besluit Michel Carlier.

De medische hulpdiensten vrezen dat hoe langer het feest duurt, hoe meer slachtoffers er zullen vallen. Ze zijn dan ook voorbereid op een toestroom aan slachtoffers.

Demir wil dat het stopt

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) vraagt zich af waarom federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) nog niet in actie is gekomen om een einde te laten maken aan de illegale raveparty in Sint-Truiden.

“Een tekort aan manschappen bij de ordediensten maakt dat een adequate aanpak niet kan. Op zo’n moment moet de minister van Binnenlandse Zaken in actie komen”, klinkt het.

“Dit is geen onschuldig feestje. Dit is een promoparty voor drugs en burgerlijke ongehoorzaamheid en men staat erbij en kijkt ernaar”, aldus Demir. “Tijdens corona jaagde men met waterkanon, traangas en politie te paard op de mensen die toen samenkwamen, en hier zegt men dat er niks kan? Dat is haast medeplichtigheid.” Demir verwijst naar de ‘La Boum’-bijeenkomsten in het Ter Kamerenbos waar de politie hard heeft opgetreden.

“Vorder voldoende ordehandhavers, vorder voor mijn part het leger, schakel de stroomeenheden uit, sleep geparkeerde wagens weg, arresteer de dj’s en ontruim het terrein. Zo snel mogelijk. Als de beschikbare mensen en middelen er niet zijn, is het de taak van mevrouw Verlinden ze te voorzien.”