Negen arrestaties na rave in Brustem, twee vermoedelijke organisatoren opgepakt in Bilzen: “De verdachten hadden ook een geluidsinstallatie bij”

Bilzen

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag in totaal negen personen gearresteerd in het kader van de illegale rave in Brustem. Zeven van hen maken vermoedelijk deel uit van de organisatie. In de Maastrichterstraat in Mopertingen werden zondagavond twee Nederlanders gearresteerd die wellicht in de organisatie zitten. En ook op de E313 werden vijf personen opgepakt.