Wouter Vrancken na zege tegen Club: “We hebben niet gepanikeerd, daar ben ik fier op”

“Tevreden, heel tevreden. Omdat we niet in paniek raakten en bleven zoeken naar de voetballende oplossing.” Aan het woord: Wouter Vrancken. Opvallend nuchter na de knappe zege.

KRC Genk raakte zondag op achterstand, maar knokte knap terug. Weeral. “Dit is ons tegen Club Brugge inderdaad al eerder overkomen”, aldus Wouter Vrancken. “Maar het is knap dat we niet zijn gaan panikeren en de voetballende oplossing zijn blijven zoeken. Wat ook geloond heeft. Deze overwinning is een verdiende zege, eentje die erg veel deugd doet.”

Ruis

Een statement, zo klonk het in de catacomben van de Cegeka Arena. “Ach, ik praat niet graag over statements”, vervolgde Vrancken. “We moeten gewoon naar onszelf kijken en niet luisteren naar de buitenwereld. Al die ruis, daar zijn we niks mee. Mensen bombarderen Union en Antwerp tot titelkandidaat. Onze spelers volgen sociale media, lezen dat. Maar ze moeten alleen luisteren naar wat wij in de kleedkamer vertellen. Daar zullen we hen uitleggen wat ze goed doen en wat beter kan. Dat alleen telt.”

© BELGA

Boost

Deze knappe zege tegen Club Brugge kan een boost geven richting titel. “Winnen geeft altijd een boost”, wist Vrancken. “Maar soms moet ik met dat soort uitspraken lachen. Want in de wedstrijden waarin we punten weggaven, speelden we nog altijd goed en creëerden we kansen. Dus dat vertrouwen is er altijd geweest, ondanks de vele personeelswissels, om ze zo te noemen (onder andere het vertrek van Onuachu, nvdr).”

Record Trésor

Mike Trésor evenaarde zondag met zijn 22ste assist het recordaantal Genkse assists van Branko Strupar. “Dat is mooi, maar Mike speelt al langer op een hoog niveau. Zijn werkethiek is fantastisch. Als je voor het team loopt, dan kan je ook individueel uitblinken.”

De Mil

Volgens Rik De Mil zat er voor Club Brugge meer in zondag. “We zijn ons in de eerste helft vergeten te belonen, want toen waren wij de betere ploeg”, aldus de Club-coach. “Nadien kwam Genk inderdaad knap opzetten. Pas als we ons niveau 90 minuten kunnen aanhouden, zullen we dit soort matchen ook over de streep kunnen trekken. Of de titel nu weg is? Dat kunnen we wel stellen, maar deze play-offs blijven belangrijk voor ons, we hebben nog altijd onze doelen.”