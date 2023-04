Hele volk zal worden opgeroepen om trouw te zweren aan koning Charles

Dat is een van de wijzigingen die werden doorgevoerd voor de officiële kroningsceremonie op zaterdag 6 mei.

Het kantoor van de aartsbisschop van Canterbury Justin Welby, die de ceremonie in goede banen zal leiden, liet zaterdag weten dat de normale eed van trouw, die voorbehouden was voor de Britse adel, geschrapt zou worden. In de plaats komt er een “eerbetoon van het volk”.

De aartsbisschop zal “alle personen van goede wil uit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de andere koninkrijken en territoria oproepen om eer te betuigen” aan Charles. Daarvoor zullen ze elk de woorden “Ik zweer dat ik oprechte trouw zal betuigen aan Uwe Majesteit en uw erfgenamen en opvolgers in overeenstemming met de wet. Zo helpe mij God” moeten herhalen.

Vrouwelijke bisschoppen

De wijziging wordt door antimonarchisten niet op gejuich onthaald. “In een democratie is het het staatshoofd dat trouw moet zweren aan het volk en niet omgekeerd”, laakte Graham Smith, woordvoerder van de Republic beweging die zaterdag 6 mei heeft aangekondigd te zullen protesteren.

Daarnaast zullen voor het eerst ook vrouwelijke bisschoppen aan de ceremonie deelnemen, net als vertegenwoordigers van niet-christelijke geloven. De koning zal ook hardop een gebed opzeggen, terwijl koningin-gemalin Camilla in het openbaar zal worden gezalfd. Nog een nieuwigheid is dat de teksten zullen worden voorgelezen in alle talen van het Verenigd Koninkrijk en dus ook in het Welsh, Schots Gaelic en Iers Gaelic.