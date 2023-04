Ballerinapenalty van Milik krijgt lachers op de hand in Italië: Juventus-spits springt bij aanloop gat in de lucht en … faalt

In de wedstrijd Bologna-Juventus van zondagavond in de Serie A kreeg Juventus op het halfuur een strafschop nadat Arkadiusz Milik neerging op de rand van de zestien en daarbij ook zijn schoen verloor. De scheidsrechter gaf eerst nog een vrije trap, maar de VAR zag wel degelijk dat de overtreding binnen de grote rechthoek gebeurd was.

Milik himself zette zich vervolgens achter het leer om Juventus op gelijke hoogte van Bologna schieten. Maar wat de Pool bij zijn aanloop deed, was werkelijk ongezien. De spits sprong als een echte ballerina een gat in de lucht en besloot vervolgens erg zwak op Bologna-doelman Skorupski.

Gelukkig kon Milik zijn kemel in de tweede helft rechtzetten. Na wat geharrewar in de zestien haalde hij in een tijd uit en wist hij Skorupski nu wel te verschalken. Enig mooi schoot hij de bal met zijn goeie linker in de rechterbenedenhoek.

De 1-1 was uiteindelijk ook de eindstand. Juventus staat met 60 punten derde in de Serie A. Het volgt op een punt van Lazio. Leider Napoli kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Salernitana en moet zijn titelfeestje nog met een week uitstellen.