Klanten vinden in de Hasseltse Carrefour hypermarkten producten in groot formaat. — © Sven Dillen

Onder het motto ‘Koop meer, betaal minder’ heeft Carrefour sinds kort een resem artikelen in gigaformaat in de rekken liggen. “We mikken in de eerste plaats op professionelen en verenigingen, maar ook particulieren zijn welkom”, klinkt het bij de retailer.