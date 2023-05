VN-chef stuurt VN-noodhulpcoördinator naar Soedan

Het gaat om Martin Griffiths, het hoofd van het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA) van de VN. Dat meldt woordvoerder Stéphane Dujarric in een verklaring.

De aankondiging kwam nadat bleek dat het Soedanese leger (SAF) en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) in de hoofdstad Khartoem bleven vechten, ondanks een verlenging van het staakt-het-vuren. De gevechten, die op 15 april opflakkerden, zijn het resultaat van oplopende spanningen tussen Mohamed Hamdane Daglo en Abdel Fattah al-Burhane. Volgens officiële cijfers – die een onderschatting zijn – zijn al 528 mensen omgekomen en 4.599 mensen gewond geraakt.

“Zeer bezorgd”

“De omvang en de snelheid waarmee de gebeurtenissen zich in Soedan voltrekken is zonder precedent”, zei Dujarric in de verklaring. “We zijn zeer bezorgd over de onmiddellijke impact en de impact op lange termijn (van deze crisis) op alle Soedanezen en op de regio in haar geheel”, aldus nog de woordvoerder van Guterres.

“Nogmaals roepen we alle partijen in het conflict op om de burgers en de infrastructuur te beschermen, een veilige doorgang te verlenen aan zij die de gevechtszones ontvluchten, de humanitaire hulpverleners en hun middelen te respecteren, de hulpoperaties te vergemakkelijken en het medisch personeel, hun installaties en transportmiddelen te respecteren”, voegde Dujarric nog toe.

Dringend hulpvoorraden nodig

VN-noodhulpcoördinator Griffiths zei eerder dat de humanitaire situatie in Soedan een breekpunt bereikt had. “Ik ben op weg naar de regio om te onderzoeken hoe we onmiddellijk hulp kunnen bieden aan de miljoenen mensen van wie het leven plotseling op zijn kop staat”, zei hij. De hulpvoorraden zijn “grotendeels uitgeput”, voegde hij toe. “We zoeken dringend naar manieren om extra voorraden aan te voeren en te verdelen.”