Weerbericht: Week begint bewolkt en met buien

Na de middag wordt het maandag onstabieler met onweerachtige buien over het centrum en het oosten van het land. Over het westen wordt het dan droger met opklaringen. De maxima liggen tussen 13 en 15 graden in de Ardennen en tussen 15 en 18 graden elders. De wind waait eerst zwak, later matig.

In de nacht van maandag op dinsdag verlaten de laatste buien het land. Eerst zijn er opklaringen, maar in de loop van de nacht wordt het zwaarbewolkt. Lage wolken kunnen het zicht beperken in de Ardennen. De minima schommelen tussen 5 en 9 graden.

Dinsdag begint grijs. Geleidelijk verschijnen er echter opklaringen. Het wordt fris voor de tijd van het jaar bij maxima van 9 graden in de Hoge Venen tot 14 graden in het centrum van het land en Belgisch Lotharingen. Er waait een zwakke tot matige wind.

Woensdag wordt het droog en overwegend zonnig met soms wat meer wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 11 en 14 graden. De wind waait matig.

Ook donderdag wordt het vrij zonnig met hogere wolkenvelden. Het is zacht met maxima van 15 graden in de Hoge Venen tot lokaal 20 graden in het centrum van het land. De wind waait matig. Donderdagavond bereikt een storing met regen of buien echter ons land.