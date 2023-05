Illegale raveparty in Sint-Truiden zo goed als afgelopen: “De geweldloze tactiek om het feest te laten uitdoven heeft gewerkt”

Na twee dagen is de illegale raveparty in Brustem (Sint-Truiden) zo goed als afgelopen. Zondagavond laat werd de muziek stilgelegd en de installaties afgebroken. De laatste mensen zijn momenteel aan het vertrekken. “Sint-Truiden kende een rustige nacht”, bevestigt Noodplanning en Crisisbeheer Limburg.

Zondagavond werd door Noodplanning en Crisisbeheer Limburg al meegedeeld dat het terrein langzaam leeg liep. Jos Lantmeeters (N-VA), gouverneur van Limburg, bevestigde vanochtend op Radio 1 dat de illegale raveparty is afgelopen. “De geweldloze tactiek om het feest te laten uitdoven heeft gewerkt”, aldus Lantmeeters. “De laatste feestvierders zijn aan het vertrekken. Momenteel zijn nog een honderdtal mensen aanwezig op het terrein.”

“Sint-Truiden kende een rustige nacht”, schrijft Noodplanning en Crisisbeheer Limburg in een persbericht. “Het terrein van het oud vliegveld op het militair domein in Brustem liep de voorbije nacht verder leeg. Alle muziekinstallaties werden afgebroken. Een grote kolonne vertrok in de nacht. Momenteel bevinden er zich nog een 50-tal voertuigen op het terrein. In de perimeter buiten het militair domein bevinden er zich nog een 40-tal wagens.”

“We hebben de laatste mensen hun roes laten uitslapen, omdat ze anders onder invloed de baan op zouden gaan. Maar we gaan ze nu uit hun slaap wekken en vragen om te vertrekken. Daarna zal de politie en Defensie een grote sweeping doen om het terrein op te ruimen. Al lijkt het er niet op dat de feestvierders een enorme puinhoop hebben achtergelaten”, voegt woordvoerder Michel Carlier er nog aan toe.

Geweldloos

Zondagmiddag werden er nog 10.000 feestvierders gemeld in Brustem waar enkele oude militaire hangars volledig werden ingepalmd. Volgens de politie was er veel “drank en drugs” aanwezig. De ontruiming verliep uiteindelijk zonder veel incidenten.

Sinds zaterdag is de politie aanwezig op het terrein. Aan de agenten werd gevraagd alles te beveiligen en te bewaken zonder geweld te gebruiken. Lantmeeters: “We hebben geprobeerd om zo weinig mogelijk uit te dagen, maar zoveel mogelijk druk te zetten. We hebben ook pamfletten gevonden waarin werd opgeroepen om, als de muziek werd uitgezet, zich te verenigen tegen de politie. Als we ervoor hadden gekozen om op de massa in te slaan, was het lichamelijk leed waarschijnlijk veel groter geweest. Dat wilden we vermijden.”

“De vermoeidheid van de feestvierders zal wel een rol hebben gespeeld. Maar de politie heeft zondag vooral dwingender gevraagd aan de mensen op het terrein om te vertrekken. En de agenten hebben zich zichtbaar en onzichtbaar gemanifesteerd om zo ook psychologisch druk uit te oefenen op de feestvierders. Een aantal Nederlandse en Waalse ravers wilden eerst nog tot donderdag blijven, omdat ze deze week vrij hebben. Maar we hebben hen toch kunnen overtuigen om te vertrekken.”

Volgens Lantmeesters is het parket de organisatoren al op het spoor.