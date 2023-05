VIDEO. Rode Duivel Jérémy Doku maakt indruk in Frankrijk met nieuwe tweeklapper: eerst geweldige volley, daarna knappe solo

Bekijk de beelden vanaf 2’45”:

In Frankrijk is men niet alleen lovend over zijn doelpunten, maar ook over zijn hele wedstrijd. In L’Equipe krijgt de Man van de Match een mooie 8 op 10. “Zijn twee goals waren een bekroning op zijn volledige wedstrijd. De Belg maakte het verschil, ongelooflijk: 7 op 9 geslaagde dribbels, 9 op 14 gewonnen duels. En hij had in de eerste helft ook een assist kunnen hebben als Bourigeaud had afgewerkt. Zijn defensief werk leidde trouwens tot het eerste doelpunt van Rennes.”

Twee weken geleden scoorde Doku ook al twee keer in de competitiewedstrijd tegen Reims (3-0). Hij zit nu over alle competities heen aan zes doelpunten en twee assists dit seizoen.

En het kan nóg beter, zo zegt hij zelf. “We waren niet top, ook ikzelf niet”, reageerde hij na de wedstrijd bij Franse media. “Vooral als we de bal niet hebben, moeten we beter doen. Ik train wel goed en het lukt nu ook tijdens de wedstrijden. Ik ben al heel blij met hoe het nu loopt, maar wil nog elke wedstrijd beter doen. Ik ben nog niet op mijn beste niveau, al ben ik wel beslissender. Als je beslissend bent dan vinden de mensen je beter, zo gaat dat. Ik blijf werken aan mijn statistieken.”

