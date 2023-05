Uitslaande brand vernielt appartement in Beerse, bewoonster in kritieke toestand

In een appartementsgebouw in de Tulpenstraat in Beerse is maandagochtend rond 4 uur brand uitgebroken.

Het vuur is ontstaan in een appartement op de gelijkvloerse verdieping. Vermoedelijk heeft een elektrisch deken de brand veroorzaakt. De bewoonster liep ernstige brandwonden op en is in kritieke toestand naar het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen gebracht. De rook verspreidde zich in de rest van het gebouw. De brandweerkorpsen van Beerse en Merksplas hebben enkele bewoners van de bovenste verdieping met een ladder geëvacueerd.

© BFM

Elf mensen zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht om te onderzoeken of ze CO-intoxicatie hebben opgelopen door de ingeademde rook. De zeven appartementen in het gebouw zijn onbewoonbaar. De gemeente zorgt voor noodopvang voor bewoners die niet bij familie of vrienden terecht kunnen. (ram)

© BFM

© BFM