“Boycot! Burgers solidair”: Actiegroep beklad Delhaizewinkels in Gent

© IF

In de nacht van zondag op maandag bekladden actievoerders de etalages van Delhaize Watersportbaan, Sterre en Ledeberg met verf. Ze lieten slogans achter als “Boycot, burgers solidair”. Getekend, solidaire burgers van deHELLaize.

“In solidariteit met de stakers laten we rode verf achter op de logo’s van de Delhaize winkels, symbool voor het sociaal bloedbad dat de directie veroorzaakt met haar draconische franchise maatregelen”, klinkt het in een persbericht. “We roepen onze buren, vrienden en familie, de burgers op om niet langer toe te kijken en Delhaize te boycotten in solidariteit met de staking.”

© IF