Kevin De Haspe neemt afscheid bij Club YLA met oververdiende titel met de beloftenploeg: “De manier waarop we kampioen werden, is zonder meer indrukwekkend”

De titelambities die de beloftenploeg van Club YLA voor aanvang van het seizoen uitsprak, werden met glans ingelost. Met een 5-0-overwinning tegen Brasschaat zetten de jonge talenten van blauwzwart de kroon op het werk.

“De zenuwen waren wel degelijk aanwezig, niet in het minst bij mezelf”, lacht Kevin De Haspe. “Het was ook van moeten, want we wilden absoluut vermijden dat we volgend weekend in Drongen nog vol aan de bak moesten. Gelukkig hielden mijn speelsters het hoofd koel. We kwamen al vroeg in de match op voorsprong en met de 3-0-ruststand konden we de titel al ruiken. Ik heb mijn ploeg opgedragen om in de tweede helft vooral te genieten, dat hadden ze meer dan verdiend. De manier waarop we de titel pakten, vind ik zonder meer indrukwekkend. Als één van de jongste ploegen in deze reeks zijn we nooit van ons voetballend plan afgeweken. Van vele concurrenten kreeg ik felicitaties over de manier waarop wij voetballen, dat betekent heel veel voor mij. Ons feestje was dus zeker op zijn plaats.”

© VDB

Een emotionele Kevin De Haspe neemt zo op de mooist mogelijke manier afscheid van Club YLA. “Als je ziet welke progressie we geboekt hebben in vergelijking met vorig seizoen, dan moet je als coach bijzonder trots zijn. De voetballende kwaliteiten waren overduidelijk aanwezig, maar er moest nog geschaafd worden aan de manier waarop we ons in balverlies presenteerden. We slikten te veel vermijdbare tegengoals en daar hebben we hard aan gewerkt op training. Door slimmer te spelen en ons positiespel beter te verzorgen, hebben we een enorme stap vooruit gezet, die nu beloond wordt met de titel. Ik ben ervan overtuigd dat deze ploeg ook volgend seizoen op een hoger niveau mooie zaken kan laten zien. Zelf neem ik met heel veel voldoening afscheid van deze mooie club. Ik ga komend jaar ook geen andere ploeg coachen. De combinatie met mijn job en zelf voetballen is momenteel te intensief, maar ik sluit zeker niet uit dat ik nog terugkom als coach.”