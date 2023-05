Michail (6) huilt hartverscheurend tijdens begrafenis van zijn zus Sofia (11) die omkwam bij Russische raketaanval

De 23 burgers die vrijdag om het leven kwamen bij een raketaanval in de Oekraïense stad Oeman zijn zondag begraven. De hele stad rouwde mee. Tussen de slachtoffers zaten ook zes kinderen.

Het zijn hartverscheurende beelden. Vrienden en familie rouwen rond het graf van hun geliefden die vrijdag omkwamen door een raketinslag. De 6-jarige Michail Shulga huilt naast de kist van zijn 11 jaar oude zus Sofia. Andere groeten de kist van een 17 jaar oude jongen. Bij het getroffen gebouw in Oeman legden inwoners bloemen en foto’s van de slachtoffers neer.

“Deze sterfgevallen hebben de hele gemeenschap hard getroffen”, spreekt priester Fyodor Botsu die de dienst leidt. Hij kende de kinderen persoonlijk zegt hij aan persagentschap AP. “Ik woon dichtbij hen. Ik ken ze van toen ze klein waren en heb hen zelfs persoonlijk gedoopt. Ik bid dat de oorlog zal eindigen en er opnieuw vrede komt in onze huizen, onze stad en ons land.”

De Russische luchtaanval van vrijdag was de grootste in twee maanden tijd. Ook in Dnipro kwamen drie mensen om het leven.

