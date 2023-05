Amerikaanse First Republic Bank wordt verkocht aan JPMorgan

De Amerikaanse First Republic Bank is onder curatele geplaatst en wordt verkocht aan JPMorgan, de grootste bank de VS. Dat meldt de Californische toezichthouder DFPI maandag.

Het lot van First Republic hangt al sinds maart aan een zijden draadje nadat met de Silicon Valley Bank en Signature Bank eerder dit jaar al twee Amerikaanse banken met een gelijkaardig profiel failliet gingen. Het First Republic-aandeel verloor eind vorige week nog eens 48 procent van zijn waarde.

Het doek is nu dus definitief gevallen. De Amerikaanse financiële regulator FDIC is aangeduid als curator. Die verkocht de activa en het merendeel van de bezittingen aan de bank aan JPMorgan Chase, de grootste in de Verenigde Staten.

First Republic was gespecialiseerd in privaat bankieren. In juli 2020 was de bank volgens eigen gegevens de veertiende van de VS, met tachtig kantoren in zeven staten. First Republic Bank telde eind vorig jaar 7.200 werknemers.