Bewoner giet oververhitte olie in wc: steekvlam zet badkamer in lichterlaaie

Evere

In Evere is er maandagochtend brand uitgebroken in een appartement in de Willebrod van Percklaan. “Een pan met oververhitte olie had vuur gevat en de bewoner heeft de slechte reflex gehad om de olie weg te gieten in het toilet”, zegt de brandweer. Het vuur kon worden geblust, maar de hele verdieping is onbewoonbaar.