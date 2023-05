Brandweermannen ontwerpen monument voor overleden collega’s: “Een collega verliezen vergeet je nooit”

Het was korporaal Wim Lauret die samen met een aantal collega’s het ontwerp maakte voor het monument, dat bijna 700 kilo weegt. “De centrale figuur is een brandweerman, geflankeerd door collega’s. Er is een traan uitgefreesd en je ziet handen in de vorm van een vlam die uitmonden in de hersenen van de brandweerman”, vertelt hij. “Aan de zijkant zijn er handen in messing die symbool staan voor de warmte en de dankbaarheid van de burgers. Van opzij herken je in het kunstwerk de contouren van de kathedraal.”

Burgemeester Bart De Wever mocht het monument onthullen, samen met zonecommandant Bert Brugghemans. Ze legden ook het eerste bloemstuk neer. “Het betekent voor mij heel veel dat dit kunstwerk is gemaakt door collega’s en voor collega’s”, zei Bert Bruggheman. “Het initiatief kwam ook van hen. Er is een monument aan de Post Zuid in de Paleisstraat, dat verwerkt is in de gevel, maar op termijn trekken we daar weg dus dat blijft niet in ons patrimonium. Dit monument komt later dit jaar aan de kant van de Noorderlaan te staan, waar nog een parkje wordt aangelegd. Dat zal voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook bezoekers en familieleden kunnen bij het beeld komen zitten om stil te staan bij de mensen die zij verloren hebben.”

(Lees verder onder de foto)

Burgemeester Bart De Wever zei in zijn speech dat de stad de brandweermannen en -vrouwen dankbaarheid verschuldigd is. “Zij zijn doeners, getraind om naar een plaats te gaan waar andere mensen van weglopen. Ik weet dat ze niet graag helden genoemd worden, maar ze stellen hun leven wel in de weegschaal om dat van anderen te redden. Ze belanden vaak in hachelijke situaties. Bij de brand in de universiteit vorige zomer waren er brandweermannen op het dak aan het blussen. Ik vroeg de commandant toen: is het 100% zeker dat het dak niet instort? Waarop de commandant antwoordde: zo zeker als we kunnen zijn. Dat klonk mij helemaal niet zo zeker. Je kunt alleen maar ontzag hebben voor de moed en de zelfopoffering die er bij de job komt kijken. We moeten minstens één keer per jaar stilstaan bij de collega’s die tijdens hun werk het leven hebben gelaten en eren wie ze waren.”

De datum van 30 april was overigens niet toevallig gekozen, want op exact diezelfde dag stierf François Wouters tijden de Gyproc-brand in 2002. Dat was een grote industriële brand in het gipsplatenbedrijf in Wijnegem. François Wouters werd bedolven onder het puin toen een betonnen hangar instortte. “Dat is ondertussen 21 jaar geleden, dat was ook het laatste dodelijke slachtoffers onder collega’s, maar het ligt nog altijd vers in ons geheugen”, vertelt Kristof Geens.

Het verhaal van slachtoffers Martin en Fons

De oud-collega’s die massaal naar de inhuldiging van het standbeeld zijn gekomen, kunnen daar ook over meepraten. “Elke ploeg heeft wel collega’s verloren”, zegt oud-brandweerman Jacques Van Lancker (73). Hij zal nooit vergeten dat in 1985 zijn collega Martin De Roeck (30) vermist raakte tijdens een interventie in de Van Diepenbeeckstraat. Bij het bedrijf Joosen was er tijdens het overtanken van een lading benzine iets mis gegaan en werd de brandweer opgeroepen voor een overflow aan benzine. Er vond een ontploffing plaats waarbij vier dodelijk slachtoffers vielen. Brandweerman Martin De Roeck was één van hen. “Hij was in een werkput in de vloer gevallen en werd dood teruggevonden onder het schuim van de bluswerken. Hij was een jonge, enthousiaste creatieve kerel die alleen voor zijn jonge kindjes zorgde omdat zijn vrouw eerder al was overleden. Zijn oudere zus heeft zich gelukkig over de kinderen ontfermd en met de collega’s hebben we nog geld voor hen ingezameld. Zoiets laat je nooit meer los, ik denk er nog vaak aan terug, het blijft heel emotioneel.”

Oud-brandweerman Jacques Van Lancker denkt nog vaak aan zijn overleden collega Martin De Roeck, die in 1985 overleed tijdens zijn dienst. — © Robin Fasseur

Ronny Verbeke (69) verloor een collega die door een plat dak viel tijdens een brand in een huis aan de Lage Weg in Hoboken in 1990. “Er lag alleen een laagje roofing over, dus het was niet stevig”, vertelt Ronny, die zelf via een andere weg buiten kon raken uit het huis. De vader en zoon die in het huis lagen te slapen, waren niet meer te redden. Moeder en dochter waren uit het raam gesprongen en hadden het wel overleefd. “Fons Peeters was sergeant en stond op een paar maanden van zijn pensioen. Het is verschrikkelijk om op die manier een collega te verliezen. Die film speelt zich nog vaak voor mijn ogen af.”

Zone-commandant Bert Bruggheman (midden) legde bloemen bij het monument met burgemeester Bart De Wever. — © Robin Fasseur

De dochter en de zoons van Fons Peeters (57) waren zondag ook aanwezig. “Meestal kwam onze vader na een nachtshift met de fiets terug van het werk, maar die ochtend kwam er een brandweerwagen voor rijden. Toen wisten we dat er slecht nieuws kwam”, vertelt dochter Ingrid (61). Zij en haar broers Peter (64) en David (60) zijn ondertussen allemaal ouder dan hun papa ooit geworden is. “Zoiets draag je je hele leven mee. We zijn hem nog mogen gaan groeten, maar hij was helemaal verbrand. Dat wens je niemand toe. Ik stond op het punt om te gaan trouwen en dat is doorgegaan. We zouden erna als huwelijksreis een staptocht maken met familieleden en vrienden en dat hebben we ook gedaan, ook al was dat heel emotioneel. Ik fiets hier geregeld voorbij, dus dan zal ik zeker nog eens komen kijken. Het beeld is een mooi teken van waardering voor alle brandweerlieden die net zoals mijn papa tijdens hun werk gestorven zijn.”

David, Ingrid en Peter verloren in 1990 hun vader sergeant Fons Peeters, die tijdens een interventie door een dak viel. — © Robin Fasseur