VIDEO. Belgisch lichtpuntje bij Ajax in dramatische bekerfinale: Mika Godts (17) maakt indruk met koelbloedige strafschop

Net als in België was de bekerfinale in Nederland niet hoogstaand. Meer nog: vooral tijdens de eerste helft waren er meer opstootjes dan er gevoetbald werd. Ajax verloor uiteindelijk met strafschoppen, maar onze landgenoot Mika Godts (17) trapte zijn elfmeter wel prima binnen.

Godts mocht in minuut 116 invallen voor Steven Bergwijn. Het jeugdproduct van KRC Genk voelde zich meteen klaar om ook een strafschop te nemen en hij trapte die aardig binnen: wachten tot de keeper een kant kiest en naar de andere kant trappen. Straf voor iemand van zeventien jaar.

Bekijk de penalty van Godts vanaf 6’15”:

Op sociale media, onder meer van Rode Duivel Jan Vertonghen, en in de Nederlandse kranten krijgt Godts complimenten voor de kalmte die hij bewaarde. “Ik vond het trouwens wel prachtig dat Mika Godts, een mannetje van 17, die pingel wilde nemen en raak schoot voor Ajax”, schrijft Willem van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Hij was wél met voetbal bezig en niet met irritant doen.”

Op de laatste dag van de transfermarkt verliet Godts Jong Genk voor Ajax. In Amsterdam begon hij met de reserven in tweede klasse, maar ondertussen debuteerde hij ook al voor de hoofdmacht.

Ajax beleeft een minder seizoen met een derde plaats in de competitie, vroege Europese uitschakeling en de verloren bekerfinale. De kritiek op het beleid bij de Amsterdammers neemt toe en het geduld van de fans wordt op de proef gesteld.