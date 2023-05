Topweekend voor Frans Dejaegere, die eerst in Parijs zoon Brecht met Toulouse de Franse beker ziet winnen en daags nadien met ‘zijn’ NSVD Handzame kampioen wordt in 4A: “Wie had dit ooit durven dromen?”

Zaterdagnacht feest in Parijs, zondagavond in Koekelare. De familie Dejaegere heeft een topweekend achter de rug. Het was al bijna middernacht toen Brecht Dejaegere zaterdag in het Stade de France als Belgische kapitein van Toulouse de Franse beker in de lucht mocht steken. De hele familie keek toe. Een kleine 20 uur later was het weer feest, want NSVD Handzame pakte op de slotdag nog helemaal onverwacht de titel in vierde provinciale A. Het geluk van vader en voorzitter Frans Dejaegere kon niet op.

Even terug naar exact één jaar geleden. Het was een week van uitersten voor de familie Dejaegere. Brecht verzekerde zich met zijn Franse club Toulouse van promotie naar de Ligue 1, maar NSVD Handzame, de club waarvan vader Frans voorzitter is, degradeerde naar vierde provinciale. Afgelopen weekend was het echter dubbel feest.

Parijs, zaterdag 21 uur: handdruk van president Macron en Franse beker in handen

Even terug naar zaterdag. Franse bekerfinale in Parijs in het nog altijd indrukwekkende Stade de France tussen FC Toulouse en FC Nantes. Zowat dertig familieleden van Brecht Dejaegere zijn aanwezig als de kapitein van Toulouse als eerste de hand mag schudden van de Franse president Macron. Het inspireert Brechtje en zijn maats, want Toulouse gaat als een pletwals over Nantes en wint met 5-1. Als West-Vlaming uit Handzame mag Brecht Dejaegere in een eivol en kolkend stadion de Franse beker omhoog steken. Nadien is er nog even tijd om met de familie te knuffelen en te praten. Het is al diep in de nacht als de familie moe maar voldaan in een hotel onder de dons kruipt.

Parijs, zondag 9 uur: na het ontbijt terug naar huis

Tijd voor een lekker Frans ontbijt, waarbij de fantastische avond die de hele familie achter de rug heeft nog eens herbeleefd wordt. Brecht Dejaegere wordt opgebeld door Sporza en andere media, en doet via de digitale weg zijn verhaal aan Vlaanderen. Vader Frans, moeder en broers vatten intussen de terugreis aan. Ze weten op dat moment nog niet wat hen dat weekend nog allemaal te wachten staat

Lo-Reninge, zondag 16.50 uur: Nieuwpoort geen kampioen

Het onverwachte is gebeurd. Lo-Reninge pakt in een bitsige match een punt tegen Nieuwpoort, dat daardoor nog geen kampioen in vierde provinciale A. VV Koekelare B-NSVD Handzame begint pas om 17 uur. Uitzonderlijk mag dat door de Belgische bekerfinale tussen FC Antwerp en KV Mechelen. Frans Dejaegere, zijn vrouw en de bestuurders van NSVD zijn intussen aangekomen in Koekelare. Hun geduld wordt op de proef gesteld, want door de blessure van een Roeselaarse speler in de match tussen Koekelare A en Club Roeselare begint Koekelare B-Handzame pas drie kwartier later.

Zondag 19.30 uur: NSVD Handzame is kampioen en Toulouse wordt gehuldigd

Handzame wint uiteindelijk met sprekend gemak (1-7) en is kampioen op basis van het doelsaldo. Het feestje in Koekelare barst los, maar op hetzelfde moment wordt de Franse bekerwinnaar FC Toulouse - met Brecht Dejaegere op kop - gehuldigd op de Place du Capitole. Frans Dejaegere geniet langs de lijn in Koekelare, maar euforie? Nee, daar is deze echte West-Vlaming in hart en nieren te nuchter voor. “Natuurlijk besef ik dat dit uniek is. Brecht speelde al twee finales, één met KV Kortrijk en één met AA Gent, maar verloor twee keer. Nu is het dus derde keer goede keer. Dit zijn unieke momenten, want het is niet evident voor een Belg om kapitein van een Franse club te worden. En als je dan amper een dag later als voorzitter met je clubje kampioen mag worden, is dat uniek en om nooit meer te vergeten. Vorig jaar kenden we een moeilijk seizoen en degradeerden we. We gaven niemand de schuld en werkten verder met dezelfde trainer en spelers. We veranderden enkel de keeper en maakten daarmee het verschil.”

Handzame, zondag 22 uur: Nakaarten en al even blikken naar de toekomst

Maandag is het 1 mei en niemand moet zondag dus vroeg gaan slapen. In Handzame wordt het feestje verdergezet. Frans Dejaegere geniet en blikt terug op een nooit meer te vergeten weekend. “Wie had dit nu ooit durven dromen? We hadden nooit gedacht dat Nieuwpoort het nog uit handen zou geven, maar dat is voetbal en maakt het juist zo mooi. Brecht zal ook blij zijn met deze titel, want dit is ook wel zijn club en hij was nog even jeugdcoach bij ons. Misschien keert hij ooit terug, maar daarvoor is het wel nog iets te vroeg. Hij is nu 32 jaar en einde contract bij Toulouse. Hij beleeft er een schitterende tijd met twee prijzen in amper drie jaar. Zijn contract loopt af, maar het is nog niet duidelijk wat er zal gebeuren. Verlengen is zeker een mogelijkheid, een transfer ook. Brecht wordt 32 jaar en dan moet je er ook rekening mee houden dat het einde toch wel in zicht begint te komen.”