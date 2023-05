Wassen prins Harry weer welkom bij familie in aanloop naar kroning Charles III

De Britse prins Harry is weer van harte welkom bij zijn familie. Toch tenminste in was. Naar aanleiding van de kroning van Charles III wordt het wassen beeld van prins Harry weer bij de rest van de familie geplaatst, zo laat wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds in Londen weten.

Wassen Harry werd in 2020 van zijn voetstuk gehaald bij Madame Tussauds in Londen, nadat hij en zijn echtgenote Meghan lieten weten een stap terug te zetten in de Britse monarchie en deeltijds in de VS gingen wonen. Hij werd van bij de harde kern van de familie gehaald en elders in het museum uitgestald.

In 2020 verplaatste het museum de beelden van Harry en Meghan, weg van de rest van de koninklijke familie. — © AP

De relaties tussen Harry en de rest van de koninklijke familie zijn gespannen. Er werd dan ook al maanden gespeculeerd over de eventuele aanwezigheid van de 38-jarige prins bij de kroning van Charles op 6 mei. Prins Harry zal daarvoor toch afreizen naar Londen.

Voor het wassenbeeldenmuseum is dat reden genoeg om Harry opnieuw bij de rest van de familie te plaatsen, zo laat Madame Tussauds weten. Toch voor een tijdje. Na de kroning wordt zijn wassen beeld weer gescheiden van de rest van de koninklijke familie.