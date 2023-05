Nisrine (14) is sinds zondag vermist

Nisrine is 170 centimeter groot en heeft een slanke lichaamsbouw, zwart haar en donkerbruine ogen.

Op het moment van haar verdwijning droeg ze een zwarte vest en een zwarte hoofddoek. Wie Nisrine gezien heeft of meer informatie heeft over deze verdwijning, kan contact opnemen met Child Focus via het nummer 116 000 of met de lokale politie.

Het opsporingsbericht kan hier nagelezen worden.