ABVV hekelt “zeer ernstige” aanvallen op stakingsrecht

Volgens Bodson worden stakende werknemers gelijkgesteld met activisten. “Zonder verzet zal het nooit stoppen”, zei hij. Daarom organiseert het ABVV, samen de christelijke en liberale vakbonden ACV en ACLVB, over drie weken een algemene betoging. “De betoging op 22 mei in Brussel heeft als doel om de sociale dumping bij Delhaize aan te klagen, maar ook om eraan te herinneren dat we in een land wonen waar de syndicale vrijheid sterk wordt bedreigd.”

De ABVV-voorzitter had het over toenemende aanvallen op het stakingsrecht en noemde de situatie “zeer ernstig”. “Er zijn geen progressieve partijen zonder sterke vakbonden en er zijn geen sterke vakbonden zonder stakingsvrijheid”, aldus Bodson, die zich richtte tot de aanwezige PS-kopstukken Pierre-Yves Dermagne - federaal minister van Werk - en Kamervoorzitster Eliane Tillieux. “U moet wetten maken om het stakingsrecht te verdedigen, zelfs al is dat moeilijk een jaar voor de verkiezingen.”

Kritiek op MR

Bodson uitte ook kritiek op de Franstalige liberalen. Het doel van de MR is om “de vakbonden en de ziekenfondsen te verstikken”, luidde het. De partij is “de vijand van de middenklasse”, “kraakt werklozen af” en is “een groot gevaar voor de democratie”.

De socialistische vakbondsleider riep voorts op tot een hervorming van de loonnormwet uit 1996. Die legt de maximale marge vast waarmee de loonkosten in België mogen stijgen om concurrentieel te blijven met onze buurlanden. “Ik zeg jullie (de socialisten, red.) in alle vriendschap: jullie kunnen niet langer aanvaarden om in een regering te stappen die weigert om deze zeer hypocriete wet te herzien.”

Tot slot opperde Bodson dat het ABVV “offensiever en radicaler” moet zijn. “We moeten ongecompliceerde eisen stellen en de strijd voor salarissen, uitkeringen - de twee zijn niet tegengesteld - en de fiscaliteit winnen”, zei hij. “Zonder fiscaliteit geen sterke openbare diensten. (...) Laten we de staat dus financieren.”