SJOTCAST #31. “Mark van Bommel is zeer gelukkig bij Antwerp, maar er zal na dit seizoen wel gesproken moeten worden”

Eén ding is zeker: Antwerp won de beker. In aflevering 31 van Sjotcast ontvangt Yanko chef voetbal Ludo Vandewalle en Antwerp-watcher Pieter-Jan Calcoen. Terwijl Yanko alweer onder de indruk raakte van Mike Trésor, vertelt Ludo over de mooiste wedstrijd van zijn leven die hij nooit speelde en geeft Pieter-Jan achtergrond bij de bekertriomf van de Great Old.