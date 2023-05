Klopjacht op schutter in Texas

In de Amerikaanste staat Texas is de politie maandag nog steeds op zoek naar de vermoedelijke dader van een schietpartij, waarbij vijf mensen om het leven kwamen.

Bij de zoektocht in de buurt van Houston worden meer dan 250 agenten ingezet, aldus de FBI. Er is een beloning van 80.000 dollar beloofd voor wie tips kan geven. Intussen zijn speurhonden wel het spoor van de 38-jarige verdachte - die bewapend en gevaarlijk is - kwijt.

De man wordt ervan verdacht vrijdagavond vijf mensen, onder wie een kind, te hebben neergeschoten. De verdachte, een Mexicaan, zou in zijn tuin aan het oefenen geweest zijn met zijn geweer toen zijn buren hem vroegen om ermee op te houden zodat hun baby kon slapen. Daarna zou de man het vuur op hen geopend hebben.

LEES OOK. Vijf doden bij schietpartij in Texas: jongste slachtoffer is acht jaar oud, dader nog op de vlucht