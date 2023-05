KFC Witgoor Dessel 1 - KSC Olve 1 (pen. 4-1)

In een evenwichtige wedstrijd klom KFC Witgoor Dessel in het derde kwart op voorsprong. Fimme Braconnier scoorde op een assist van Wout Schraepen. Laatstgenoemde verzuimde om de bonus van zijn ploeg te verdubbelen. KSC Olve dreigde via kansen voor Cédric Doom en Jef Celis, maar zij misten koelbloedigheid in de waarheidszone. In de voorlaatste minuut klom KFC Witgoor Dessel op gelijke hoogte. Milan Neel zette een aangevochten elfmeter om.

KFC Witgoor Dessel trok in de strafschoppenreeks met 4-1 aan het langste eind. Doelman Warre Van Hoof wierp zich op tot matchwinnaar door twee penalty’s te stoppen. (jp)