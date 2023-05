Excelsior Mariaburg A 1 - KFC Turnhout 1 (pen. 1-3)

De evenwichtige wedstrijd barste los in het derde kwart. Mariaburg schreeuwde tweemaal zonder succes om een strafschop wegens hands en een discutabele overtreding. Aan de overzijde liet Ahadyar Ahsanullah twee goede kansen onbenut. Mariaburg klom op voorsprong via een fraai afstandsschot van Daan Bastini. In het vierde kwart lukte Ahsanullah via een strafschop de gelijkmaker na handspel.

In de strafschoppenreeks trok KFC Turnhout met 3-1 aan het langste eind. Doelman Joffre BuetusuKina (FC Turnhout) kroonde zich tot matchwinnaar door twee van de vier penalty’s uit zijn doelvlak te ranselen. (jp)