KFC Turnhout 0 - KSK ’s Gravenwezel-Schilde 0 (pen. 5-4)

KFC Turnhout verzuimde om in het tweede kwart op voorsprong te klimmen via een discutabele strafschop. Doelman Noah Vervoort stopte de penalty van Jordy Daeleman, maar was te vroeg van de doellijn vertrokken. De te hernemen penalty werd door Alex Ezinwa getrapt, maar ook diens elfmeter werd door Vervoort gestopt.

KFC Turnhout kreeg in het laatste kwartier een unieke kans via Nano Bastiaensen maar hij raakte niet voorbij Vervoort.

In de strafschoppenreeks trok KFC Turnhout met 5-4 aan het langste eind. Doelman Liam Uijtdewilligen stopte één penalty en zette de laatste en beslissende elfmeter zelf om. (jp)