KFC Turnhout 4 - KFC Turnhout (U16) 0

KFC Turnhout 0 - KSK ’s Gravenwezel-Schilde 0 (pen. 5-4)

KFC Turnhout verzuimde om in het tweede kwart op voorsprong te klimmen via een discutabele strafschop. Doelman Noah Vervoort stopte de penalty van Jordy Daeleman, maar was te vroeg van de doellijn …