Schoonmaak is begonnen, omwonenden kunnen schade door raveparty melden

De laatste personen hebben maandagmiddag het terrein op bevel van de politie verlaten. Ondertussen zijn reinigingsploegen van de stad Sint-Truiden gestart met het schoonmaken van de straten en pleinen in de omgeving van de site. Het afval dat stadsdiensten, buurtbewoners, landbouwers of vrijwilligers inzamelen wordt opgehaald.

Buurtbewoners kunnen achtergebleven afval vanaf dinsdagochtend ook melden via het ContactCenter van de stad op 011/ 70.14 .14. zodat het kan opgehaald worden. De afvalberg is groot.

Wie schade heeft door de illegale fuif kan dat in eerste instantie aan de eigen verzekeringsmaatschappij doorgeven. Met foto’s. Daarnaast opent het lokaal bestuur Sint-Truiden een meldpunt om een overzicht te krijgen van het aantal schadedossiers en de aard van de schade. Op de website kan men dit via het schadeformulier melden. Vanaf dinsdagochtend is het ContactCenter telefonisch bereikbaar om hierin te ondersteunen op het nummer 011/70.14 14. Buurtbewoners, bedrijven en landbouwers in de omliggende zone van het oud militair vliegveld ontvangen hierover nog een aparte communicatie.

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

Duizenden fuifnummers uit binnen- en buitenland zakten vrijdagavond af naar het oude militaire vliegveld van Brustem voor een raveparty. Zondag zouden er 10.000 tot 15.000 aanwezigen zijn geweest. Buurtbewoners klaagden over geluidsoverlast maar vooral over het vuil dat ze overal achterlieten. Zo deden velen hun behoefte in tuinen.

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) uitte zondag haar verontwaardiging dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) de site niet liet ontruimen door de Federale Politie. Maar een crisiscel met provinciegouverneur Jos Lantmeeters vond het beter om in gesprek te gaan met de aanwezigen. Hij vreesde voor een escalatie van geweld zou de politie tussen tussengekomen.

De aanwezigen zouden tot donderdag blijven, werd gezegd. Maar zondag in de vooravond, begonnen ze plots te vertrekken. Rond een uur of negen zondagavond waren er nog zo een 3.000 aanwezigen en dat aantal slonk met het uur.

Ondertussen hadden vermoeidheid, drank en drugs hun ding gedaan. Hulpdiensten reden aan en af om bewusteloze fuifgangers te helpen.

Zondagavond laat werd beslist dat wie onder invloed was de nacht nog op het domein kon doorbrengen, tegen maandagmiddag moest iedereen weg zijn.

Politie en defensie waren maandagmiddag nog bezig aan een sweeping van het militaire domein. Zij hopen de operatie af te ronden rond 16 u. Het hele terrein wordt onderzocht op achtergebleven spullen en schade, en eventuele achterblijvers die dieper in de bossen kamperen worden van het terrein weggeloodst. In tegenstelling tot een lokale fuif waar de organisatoren na afloop alles opruimen, zal defensie zwaar moeten investeren om het terrein terug proper en veilig in orde te krijgen.

Defensie belooft continu te patrouilleren op het terrein in afwachting van de herstelling aan de omheining en duurzamere infrastructuurwerken die het domein beter moeten afsluiten met een hek.

Verder kunnen alle gekende natuurverenigingen via de standaardprocedure toegang vragen om de schade die aan de natuur is toegebracht op te meten. Het militair domein is een waardevol natuurgebied. Zaterdag liep een ree zich te pletter tegen de omheining, het dier was wellicht opgeschrikt door de luide muziek.

Vermoedelijke organisatoren opgepakt

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag in totaal negen personen gearresteerd in het kader van de illegale rave in Brustem. Zeven van hen maken vermoedelijk deel uit van de organisatie.

© Tom Palmaers

“De verdachten hadden ook een geluidsinstallatie bij”, zegt Bruno Coppin van het parket Limburg.

In totaal werden 220 voertuigen en 375 personen gecontroleerd. 27 rijbewijzen werden ingetrokken, drie wagens werden geïmmobiliseerd. Er werden 20 pv’s opgesteld voor het gebruik van drugs in het verkeer en 16 pv’s voor drugsdelicten. 47 personen kregen een onmiddellijke minnelijke schikking voor drugsbezit.