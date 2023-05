Dit verandert op 1 mei: geen cash meer op de trein en nieuwe regels autokeuring

Geen cashbetalingen meer op trein

Treinreizigers die een vervoersbewijs aan boord van de trein willen kopen, zullen voortaan alleen nog elektronisch kunnen betalen. De treinbegeleiders mogen geen cash meer ontvangen. Aan loketten en automaten in en rond de stations blijven cashbetalingen mogelijk.

Het is de bedoeling dat treinreizigers een vervoersbewijs aankopen voordat ze op de trein stappen. Dat kan aan het loket, een automaat of via de website of app. Wie aan boord van de trein een ticket koopt, betaalt een toeslag van negen euro.

Volgens NMBS-woordvoerder Bart Crols past de maatregel “in de maatschappelijke trend naar digitalisering en elektronisch betalen”, schrijft Belga. Bij andere vervoersmaatschappijen waaronder De Lijn en de MIVB geldt de regel rond elektronisch betalen al langer. De maatregel moet bijdragen aan de veiligheid voor treinbegeleiders, die voortaan geen cash meer op zak zullen hebben.

Nieuwe regels voor autokeuring

Om het aantal herkeuringen terug te dringen en overbodige keuringen af te schaffen, gelden vanaf 1 mei een reeks nieuwe regels voor de autokeuring.

Voor een reeks gebreken zal het niet meer nodig zijn om het voertuig binnen de vijftien dagen of drie maanden te laten herkeuren. De nieuwe maatregel geldt enkel voor de periodieke keuring, niet voor een eerste keuring van het voertuig of voor een keuring voor verkoop.

Deze mankementen vallen nu nog onder code 2 en 3, namelijk herstel en keuring, maar zullen vanaf maandag onder code 5 komen te staan. Dat betekent dat ze op technische keuring worden afgekeurd, maar geen verplichting hebben tot herkeuring.

Het gaat onder meer over gebreken als een inschrijvingsbewijs of gelijkvormigheidsattest dat niet in orde is of ontbreekt, problemen met de nummerplaat vooraan, een LPG- of CNG-sticker die ontbreekt en dergelijke meer. De lijst met gebreken waarvoor geen herkeuring bij een autokeuring meer nodig is, zal door minister van Mobiliteit Lydia Peeters verder uitgebreid worden en voorziet vanaf 2024 ook dat erkende garages de herkeuring zelf zullen mogen uitvoeren na de herstelling.

De nieuwe regels komen er naar aanleiding van de vele klachten over keuringscentra, onder meer over de lange wachttijden die er gelden.

Fietsvergoeding voor elke werknemer

Wie naar het werk fietst en vandaag nog geen fietsvergoeding ontvangt, zal vanaf 1 mei recht hebben op een vergoeding van 0,27 euro per kilometer. Dat was in bepaalde sectoren, waaronder de banksector en de toeristische sector, nog niet het geval.

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben in een Nationale Arbeidsraad beslist dat elke werknemer die met de fiets naar het werk pendelt recht heeft op een fietsvergoeding. De beslissing is terug te vinden in de zogenaamde cao 164, een collectieve arbeidsovereenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan.

De verplichte fietsvergoeding geldt voor de effectief gereden kilometers in het woon-werktraject, met een maximum van twintig kilometer enkel per dag. Een verklaring op eer van de werknemers volstaat om de vergoeding toegekend te krijgen. Ook e-bikes en speedpedelecs komen in aanmerking. Steps, hoverboards en monowheels niet.

Uit cijfers van Acerta, verzameld bij 260.000 werknemers in 40.000 bedrijven, blijkt dat bijna een op de vijf werknemers een vergoeding krijgt. Dat is 13 procent meer dan een jaar geleden. Zo’n kwart van alle bedrijven keert op dit moment al een fietsvergoeding uit. Het gemiddelde bedrag dat fietsers krijgen is 42,80 euro per maand.

Meer patiënten krijgen terugbetaling voor vervanging hartklep zonder operatie

Meer mensen komen in aanmerking voor terugbetaling voor de vervanging van hun aortaklep via een katheter. Dat meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Doorgaans gebeurt die vervanging via een operatie, maar voor sommige patiënten is dat te riskant. Door de beslissing krijgt een aanzienlijk hoger aantal patiënten uit die categorie recht op een terugbetaald implantaat.

Hartkleppen zorgen ervoor dat het bloed maar in één richting door het hart kan stromen. Het gebeurt wel vaker dat ze na verloop van tijd beginnen slijten. Dan moet de aortaklep van de patiënt mogelijk worden vervangen. Dat gebeurt meestal via een operatie - zowat 3.000 keer per jaar.

Sommige patiënten komen echter niet in aanmerking voor een operatie. Ze zijn bijvoorbeeld hoogrisicopatiënt of gewoon te oud. Voor hen bestaat er een minder invasief alternatief, waarbij de aortaklep wordt vervangen via de lies - de ‘percutane vervanging van de aortaklep’ (TAVI).

Minister Vandenbroucke heeft nu beslist het jaarlijks aantal terugbetalingen voor een TAVI-ingreep te verhogen van 500 naar 1.500, en dat vanaf 1 mei.