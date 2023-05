KFC Zwarte Leeuw 9 - KVV Vosselaar 9 (pen. 2-1)

KVV Vosselaar was in de eerste helft een maatje te groot voor KFC Zwarte Leeuw. De blauwhemden domineerden en leidden aan de rust met 1-6 via doelpunten van Mats Boermans, Douda Conde, Febe Snoeijs en Seppe De Brandt. KFC Zwarte Leeuw scoorde tegen via Stan Lauryssen en werd door doelman Mano Wils van een tweede doelpunt gehouden. KFC Zwarte Leeuw pakte in de tweede helft met een sensationele terugkeer uit en zette een 1-7-achterstand in een 9-9-gelijkspel om na goals van Louis Gysen (3x), Ward Matthé (2x), Mathias Ganu (2x), Stan Lauryssen en Jules Leemans. Om de sensatie helemaal compleet te maken, won KFC Zwarte Leeuw de strafschoppenreeks met 2-1. Jules Leemans en Milas Van Besauw zetten een strafschop om voor Zwarte Leeuw. (jp)